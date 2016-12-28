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Новости. Архив. Пресс-конференция главы района Подробнее

«Новогодние приключения в тридевятом царстве» Подробнее

Ёлка главы в Апрелевке Подробнее

Традиции Апрелевки: новогодняя ёлка для всех Подробнее

«Золушка спешит на бал»: ёлка главы сельского поселения Атепцевское Подробнее

Блестящая защита «Вечёрки» Подробнее

«Кубок освобождения» в Наро-Фоминске Подробнее

Кадровые перестановки в районной администрации Подробнее

Чистая вода в Наро-Фоминском районе Подробнее

День освобождения Наро-Фоминска: 75 лет спустя Подробнее



