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Новости. Архив.

27 Января 2017
Главная студенческая тусовка- на катке!
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27 Января 2017
В Наро-Фоминске прошла молодёжная патриотическая акция
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27 Января 2017
Наро-Фоминский телеканал стал призером I регионального конкурса «Верное слово».
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25 Января 2017
Вадим Андронов провёл личный приём
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25 Января 2017
Скажи «НЕТ! « зарплате в конвертах
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25 Января 2017
«Студенческий десант» в полиции
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20 Января 2017
98-ое заседание Совета депутатов
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20 Января 2017
75-я годовщина освобождения Вереи.
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20 Января 2017
Крещенские купания в Наро-Фоминском районе
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18 Января 2017
Новая достопримечательность Наро-Фоминска
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  Наро-Фоминск  
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Новости. Архив.

27 Января 2017
Главная студенческая тусовка- на катке!
Подробнее

27 Января 2017
В Наро-Фоминске прошла молодёжная патриотическая акция
Подробнее

27 Января 2017
Наро-Фоминский телеканал стал призером I регионального конкурса «Верное слово».
Подробнее

25 Января 2017
Вадим Андронов провёл личный приём
Подробнее

25 Января 2017
Скажи «НЕТ! « зарплате в конвертах
Подробнее

25 Января 2017
«Студенческий десант» в полиции
Подробнее

20 Января 2017
98-ое заседание Совета депутатов
Подробнее

20 Января 2017
75-я годовщина освобождения Вереи.
Подробнее

20 Января 2017
Крещенские купания в Наро-Фоминском районе
Подробнее

18 Января 2017
Новая достопримечательность Наро-Фоминска
Подробнее


 

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НТК - Наро-Фоминский телевизионный канал
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