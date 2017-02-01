Наро-Фоминск Опрос Задумывались ли Вы о переквалификации? да нет бу!

Новости. Архив. Многодетной семье из Апрелевки вручили ключи от трёхкомнатной квартиры Подробнее

За заслуги перед городским поселением Наро-Фоминск Подробнее

Губернатор Московской области отметил Наро-Фоминский район Подробнее

Главная студенческая тусовка- на катке! Подробнее

В Наро-Фоминске прошла молодёжная патриотическая акция Подробнее

Наро-Фоминский телеканал стал призером I регионального конкурса «Верное слово». Подробнее

Вадим Андронов провёл личный приём Подробнее

Скажи «НЕТ! « зарплате в конвертах Подробнее

«Студенческий десант» в полиции Подробнее

98-ое заседание Совета депутатов Подробнее



