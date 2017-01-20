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Новости Архив

Новости. Архив.

20 Января 2017
98-ое заседание Совета депутатов
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20 Января 2017
75-я годовщина освобождения Вереи.
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20 Января 2017
Крещенские купания в Наро-Фоминском районе
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18 Января 2017
Новая достопримечательность Наро-Фоминска
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18 Января 2017
Крещенский сочельник: сотрудники госадмтехнадзора проверили готовность крещенских купелей
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16 Января 2017
В поселке Новая Ольховка открылся каток!
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16 Января 2017
Полицейские района подвели итоги работы за 2016 год
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16 Января 2017
«Дорога к храму»
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13 Января 2017
Празднование старого нового года
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13 Января 2017
«Основа» - летописец жизни района
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  Наро-Фоминск  
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Новости. Архив.

20 Января 2017
98-ое заседание Совета депутатов
Подробнее

20 Января 2017
75-я годовщина освобождения Вереи.
Подробнее

20 Января 2017
Крещенские купания в Наро-Фоминском районе
Подробнее

18 Января 2017
Новая достопримечательность Наро-Фоминска
Подробнее

18 Января 2017
Крещенский сочельник: сотрудники госадмтехнадзора проверили готовность крещенских купелей
Подробнее

16 Января 2017
В поселке Новая Ольховка открылся каток!
Подробнее

16 Января 2017
Полицейские района подвели итоги работы за 2016 год
Подробнее

16 Января 2017
«Дорога к храму»
Подробнее

13 Января 2017
Празднование старого нового года
Подробнее

13 Января 2017
«Основа» - летописец жизни района
Подробнее


 

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НТК - Наро-Фоминский телевизионный канал
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