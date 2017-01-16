Наро-Фоминск Опрос Задумывались ли Вы о переквалификации? да нет бу!

Новости. Архив. В поселке Новая Ольховка открылся каток! Подробнее

Полицейские района подвели итоги работы за 2016 год Подробнее

«Дорога к храму» Подробнее

Празднование старого нового года Подробнее

«Основа» - летописец жизни района Подробнее

Сотрудники прокуратуры отметили свой день Подробнее

За заслуги перед Наро-Фоминском Подробнее

Подводя итоги новогодних праздников. Подробнее

Под шубой Деда Мороза- форма: полицейские спешат на помощь Подробнее

Разбой в особо крупных размерах Подробнее



