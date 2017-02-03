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Новости Архив

Новости. Архив.

03 Февраля 2017
Отчетное заседание Общественной палаты Наро-Фоминского района.
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03 Февраля 2017
НТК - призёр регионального конкурса.
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03 Февраля 2017
«Мат- это по-нашему?!» День борьбы с ненормативной лексикой
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02 Февраля 2017
Скажи штрафу «нет!»: предприниматели района под «Общественной защитой»
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02 Февраля 2017
«Нара FM»: радио родного города!
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01 Февраля 2017
Многодетной семье из Апрелевки вручили ключи от трёхкомнатной квартиры
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01 Февраля 2017
За заслуги перед городским поселением Наро-Фоминск
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01 Февраля 2017
Губернатор Московской области отметил Наро-Фоминский район
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27 Января 2017
Главная студенческая тусовка- на катке!
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27 Января 2017
В Наро-Фоминске прошла молодёжная патриотическая акция
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  Наро-Фоминск  
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Новости. Архив.

03 Февраля 2017
Отчетное заседание Общественной палаты Наро-Фоминского района.
Подробнее

03 Февраля 2017
НТК - призёр регионального конкурса.
Подробнее

03 Февраля 2017
«Мат- это по-нашему?!» День борьбы с ненормативной лексикой
Подробнее

02 Февраля 2017
Скажи штрафу «нет!»: предприниматели района под «Общественной защитой»
Подробнее

02 Февраля 2017
«Нара FM»: радио родного города!
Подробнее

01 Февраля 2017
Многодетной семье из Апрелевки вручили ключи от трёхкомнатной квартиры
Подробнее

01 Февраля 2017
За заслуги перед городским поселением Наро-Фоминск
Подробнее

01 Февраля 2017
Губернатор Московской области отметил Наро-Фоминский район
Подробнее

27 Января 2017
Главная студенческая тусовка- на катке!
Подробнее

27 Января 2017
В Наро-Фоминске прошла молодёжная патриотическая акция
Подробнее


 

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НТК - Наро-Фоминский телевизионный канал
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