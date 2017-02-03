Наро-Фоминск Опрос Задумывались ли Вы о переквалификации? да нет бу!

Новости. Архив. Отчетное заседание Общественной палаты Наро-Фоминского района. Подробнее

НТК - призёр регионального конкурса. Подробнее

«Мат- это по-нашему?!» День борьбы с ненормативной лексикой Подробнее

Скажи штрафу «нет!»: предприниматели района под «Общественной защитой» Подробнее

«Нара FM»: радио родного города! Подробнее

Многодетной семье из Апрелевки вручили ключи от трёхкомнатной квартиры Подробнее

За заслуги перед городским поселением Наро-Фоминск Подробнее

Губернатор Московской области отметил Наро-Фоминский район Подробнее

Главная студенческая тусовка- на катке! Подробнее

В Наро-Фоминске прошла молодёжная патриотическая акция Подробнее



