Наро-Фоминск Опрос Задумывались ли Вы о переквалификации? да нет бу!

Новости. Архив. 98-ое заседание Совета депутатов Подробнее

75-я годовщина освобождения Вереи. Подробнее

Крещенские купания в Наро-Фоминском районе Подробнее

Новая достопримечательность Наро-Фоминска Подробнее

Крещенский сочельник: сотрудники госадмтехнадзора проверили готовность крещенских купелей Подробнее

В поселке Новая Ольховка открылся каток! Подробнее

Полицейские района подвели итоги работы за 2016 год Подробнее

«Дорога к храму» Подробнее

Празднование старого нового года Подробнее

«Основа» - летописец жизни района Подробнее



