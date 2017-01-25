Наро-Фоминск Опрос Задумывались ли Вы о переквалификации? да нет бу!

Новости. Архив. Вадим Андронов провёл личный приём Подробнее

Скажи «НЕТ! « зарплате в конвертах Подробнее

«Студенческий десант» в полиции Подробнее

98-ое заседание Совета депутатов Подробнее

75-я годовщина освобождения Вереи. Подробнее

Крещенские купания в Наро-Фоминском районе Подробнее

Новая достопримечательность Наро-Фоминска Подробнее

Крещенский сочельник: сотрудники госадмтехнадзора проверили готовность крещенских купелей Подробнее

В поселке Новая Ольховка открылся каток! Подробнее

Полицейские района подвели итоги работы за 2016 год Подробнее



