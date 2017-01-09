Наро-Фоминск Опрос Задумывались ли Вы о переквалификации? да нет бу!

Новости. Архив. Подводя итоги новогодних праздников. Подробнее

Под шубой Деда Мороза- форма: полицейские спешат на помощь Подробнее

Разбой в особо крупных размерах Подробнее

Пресс-конференция главы района Подробнее

«Новогодние приключения в тридевятом царстве» Подробнее

Ёлка главы в Апрелевке Подробнее

Традиции Апрелевки: новогодняя ёлка для всех Подробнее

«Золушка спешит на бал»: ёлка главы сельского поселения Атепцевское Подробнее

Блестящая защита «Вечёрки» Подробнее

«Кубок освобождения» в Наро-Фоминске Подробнее



