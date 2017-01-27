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27 Января 2017
Главная студенческая тусовка- на катке!
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27 Января 2017
В Наро-Фоминске прошла молодёжная патриотическая акция
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27 Января 2017
Наро-Фоминский телеканал стал призером I регионального конкурса «Верное слово».
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25 Января 2017
Вадим Андронов провёл личный приём
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25 Января 2017
Скажи «НЕТ! « зарплате в конвертах
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25 Января 2017
«Студенческий десант» в полиции
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20 Января 2017
98-ое заседание Совета депутатов
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20 Января 2017
75-я годовщина освобождения Вереи.
Подробнее
20 Января 2017
Крещенские купания в Наро-Фоминском районе
Подробнее
18 Января 2017
Новая достопримечательность Наро-Фоминска
Подробнее
Наро-Фоминск
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Задумывались ли Вы о переквалификации?
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Новости.
Архив
.
27 Января 2017
Главная студенческая тусовка- на катке!
Подробнее
27 Января 2017
В Наро-Фоминске прошла молодёжная патриотическая акция
Подробнее
27 Января 2017
Наро-Фоминский телеканал стал призером I регионального конкурса «Верное слово».
Подробнее
25 Января 2017
Вадим Андронов провёл личный приём
Подробнее
25 Января 2017
Скажи «НЕТ! « зарплате в конвертах
Подробнее
25 Января 2017
«Студенческий десант» в полиции
Подробнее
20 Января 2017
98-ое заседание Совета депутатов
Подробнее
20 Января 2017
75-я годовщина освобождения Вереи.
Подробнее
20 Января 2017
Крещенские купания в Наро-Фоминском районе
Подробнее
18 Января 2017
Новая достопримечательность Наро-Фоминска
Подробнее
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НТК - Наро-Фоминский телевизионный канал
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