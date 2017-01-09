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Новости. Архив.

09 Января 2017
Подводя итоги новогодних праздников.
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09 Января 2017
Под шубой Деда Мороза- форма: полицейские спешат на помощь
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09 Января 2017
Разбой в особо крупных размерах
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28 Декабря 2016
Пресс-конференция главы района
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28 Декабря 2016
«Новогодние приключения в тридевятом царстве»
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28 Декабря 2016
Ёлка главы в Апрелевке
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27 Декабря 2016
Традиции Апрелевки: новогодняя ёлка для всех
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27 Декабря 2016
«Золушка спешит на бал»: ёлка главы сельского поселения Атепцевское
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27 Декабря 2016
Блестящая защита «Вечёрки»
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27 Декабря 2016
«Кубок освобождения» в Наро-Фоминске
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  Наро-Фоминск  
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Новости. Архив.

09 Января 2017
Подводя итоги новогодних праздников.
Подробнее

09 Января 2017
Под шубой Деда Мороза- форма: полицейские спешат на помощь
Подробнее

09 Января 2017
Разбой в особо крупных размерах
Подробнее

28 Декабря 2016
Пресс-конференция главы района
Подробнее

28 Декабря 2016
«Новогодние приключения в тридевятом царстве»
Подробнее

28 Декабря 2016
Ёлка главы в Апрелевке
Подробнее

27 Декабря 2016
Традиции Апрелевки: новогодняя ёлка для всех
Подробнее

27 Декабря 2016
«Золушка спешит на бал»: ёлка главы сельского поселения Атепцевское
Подробнее

27 Декабря 2016
Блестящая защита «Вечёрки»
Подробнее

27 Декабря 2016
«Кубок освобождения» в Наро-Фоминске
Подробнее


 

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